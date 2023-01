POL-LB: Ludwigsburg: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel Agila die Kreisstraße 1059 von Höfingen in Richtung Gebersheim. Vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit kam sie auf schneeglatter Fahrbahn im Ausgang einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich ...

mehr