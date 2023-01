Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

BAB A 81, B 10: Falschfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei bis nach Mühlhausen im Täle - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Auf Grund einer Kontrollstelle in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Bundesautobahn 81, im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, bildete sich ein Rückstau auf der Überleitung von der Bundesstraße 10 aus Richtung Stuttgart kommend. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG GT 63 S mit BC - Kennzeichen wendete daraufhin gegen 00.55 Uhr sein Fahrzeug und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück auf die B 10 in Richtung Stuttgart, auf der Richtungsfahrbahn Vaihingen an der Enz. Daraufhin gingen zwei Notrufe bei den Polizeipräsidien Stuttgart und Ludwigsburg ein. Bei der sofortigen Überprüfung der B 10 konnte der Mercedes nicht mehr gesichtet werden. Kurze Zeit später stellte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ein entsprechendes Fahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf der A 81 in Richtung Heilbronn fahrend fest. Zur Kontrolle sollte der Mercedes an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd von der Autobahn geleitet werden, jedoch befolgte der Fahrer die Anweisungen der Streifenwagenbesatzung nicht und flüchtete weiter in Richtung Heilbronn. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Bei der Vorbeifahrt an der Anschlussstelle Mundelsheim konnte die Streifenwagenbesatzung erkennen, dass der geflüchtete Mercedes dort die BAB verlassen hatte. Als die Streife an der nächsten Anschlussstelle gedreht hatte und wieder zurück in Richtung Stuttgart fuhr, konnten diese den gesuchten Mercedes nach der Anschlussstelle Mundelsheim ebenfalls in Richtung Stuttgart fahrend auf der A 81 feststellen. Als der Fahrer den Streifenwagen entdeckte, beschleunigte dieser wieder stark und flüchtete mit einer geschätzten Geschwindigkeit von weit über 250 km/h. Obwohl mehrere Streifenwagenbesatzungen versuchten den flüchtigen Mercedes einzuholen gelang dies nicht, da dessen Fahrer Geschwindigkeiten von geschätzten rund 300 km/h fuhr. Ein zwischenzeitlich aufgestiegener Polizeihubschrauber vom Polizeipräsidium Einsatz konnte den Mercedes auf der BAB aufnehmen und auf seiner Flucht folgen. Diese führte von der A 81 durch den Engelbergtunnel weiter auf die A 8 in Richtung München bis zur Anschlussstelle Mühlhausen, wo der Mercedes-Fahrer gegen 01. 50 Uhr die Autobahn verließ und das Fahrzeug in Mühlhausen im Täle abstellte und zu Fuß flüchtete. Trotz der unmittelbaren Suche mit starken Polizeikräften konnte der Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer sind noch im Gange. An der Verfolgung des Mercedes und der Suche nach dem flüchtigen Fahrer waren neben dem Polizeihubschrauber noch insgesamt 41 Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart sowie Ulm beteiligt. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch den Mercedes unter Umständen geschädigt oder gefährdet wurden, werden dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel.: 0711 68690 zu melden.

