Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholisierte Unfallflüchtige leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag beschädigte eine 56-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson kurz nach 16 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Schwertstraße beim Einparken die Mercedes A-Klasse eines 59-Jährigen, so dass ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Obwohl der 59-Jährige die Dame auf den Unfall angesprochen hatte, entfernte sie sich dennoch von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch kurze Zeit später im unmittelbaren Umfeld durch die Polizei angetroffen werden. Die 56-Jährige beleidigte die einschreitenden Polizeibeamten und bedrohte sie zusätzlich mit dem Tode. Die Dame stand deutlich wahrnehmbar unter alkoholischer Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit über zwei Promille positiv. Als der 56-Jährigen die Notwendigkeit einer Blutentnahme erläutert wurde, trat sie mehrfach in Richtung der eingesetzten Streifenbesatzungen und traf dabei eine Polizeibeamtin am Bein. Verletzt wurde diese hierbei nicht. Bei der Durchführung der Blutentnahme kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen. Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades wurde die Dame, nach Rücksprache mit der diensthabenden Bereitschaftsrichterin, in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen.

