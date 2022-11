POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Pressestelle am Freitag nicht erreichbar

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 14 Uhr an der Kreuzung Schachtstraße/ Buerer Straße zu einem Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und transportierten sie in ein Krankenhaus. Ein 56-jähriger Gladbecker fuhr mit seinem Auto auf der Schachtstraße in Richtung Altendorfer Straße. Gleichzeit war ein 60-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen, mit seinem ...

