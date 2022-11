Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14 Uhr an der Kreuzung Schachtstraße/ Buerer Straße zu einem Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und transportierten sie in ein Krankenhaus.

Ein 56-jähriger Gladbecker fuhr mit seinem Auto auf der Schachtstraße in Richtung Altendorfer Straße. Gleichzeit war ein 60-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen, mit seinem 28-jährigen Beifahrer (Marler), auf der Buerer Straße in Richtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß den beiden Fahrzeuge; das Auto des 60-Jährigen überschlug sich aufgrund des Aufpralls. Der 28-jährige Marler wurde schwer, die beiden anderen Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell