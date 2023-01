Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pkw kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel Agila die Kreisstraße 1059 von Höfingen in Richtung Gebersheim. Vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit kam sie auf schneeglatter Fahrbahn im Ausgang einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam letztlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin, welche sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Die Feuerwehr war zum Ausleuchten und Absichern der Unfallstelle vor Ort.

