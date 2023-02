Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 18 Brände im Wolfsburger Stadtgebiet - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Sachsenring, Suhler Straße, Eisenacher Straße, Strahlsunder Ring, Jenaer Straße, Dresdener Ring 05.02.2023, 16.36 Uhr bis 06.02.2023, 02.41 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam es zu 18 Bränden in verschiedenen Straßen im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Dabei wurden insgesamt eine Verpackung, Holzpaletten vor einem Discounter, zwei Müllsäcke sowie 14 Müllcontainer von einer unbekannten Person in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe wird auf 120.000 Euro geschätzt. Ein 25 Jahre alter Wolfsburger wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst wurde die Berufsfeuerwehr am Sonntagnachmittag über einen Brand im Sachsenring informiert. Hier hatte ein unbekannter Täter versucht, eine Plastikfolie, in der sich Dachziegel befanden, anzuzünden.

Etwa 10 Minuten später teilte ein Zeuge der Feuerwehr über Notruf mit, dass es bei einem Discounter in der Suhler Straße brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen Holzpaletten in Brand und die Flammen hatten auf das Dach übergegriffen (wir berichteten). Nach der Inaugenscheinnahme des Brandortes durch die Brandermittler gehen diese von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der beschlagnahmte Brandort wurde wieder freigegeben.

Gegen 19.30 Uhr entdeckte ein Ehepaar einen brennenden Müllcontainer auf einem Stellplatz in der Eisenacher Straße. Geistesgegenwärtig zog der Mann den Container auf die Straße, um ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Container zu verhindern. Zeitgleich verständigte die Zeugin die Feuerwehr.

Bis 22.01 Uhr kam es in der Eisenacher Straße zu fünf weiteren Sachbeschädigungen durch Feuer an Müllcontainern und in der Jenaer Straße zu zwei Containerbränden. In Stralsunder Ring wurden zwei Müllsäcke sowie ein Müllcontainer angezündet. Alle Container wurden vollständig zerstört.

In der Nacht zu Montag zwischen 01.26 Uhr und 02.41 Uhr wurden in der Jenaer Straße vier Müllcontainer und im Dresdener Ring ein Container durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. In zwei Fällen konnte durch schnelles Handeln eingesetzter Polizeibeamter und rechtzeitiger Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr ein größerer Schaden an den Containern verhindert werden.

Gegen 02.50 Uhr wurden im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen ein 25 Jahre alter Mann aus Wolfsburg als Tatverdächtiger in Brandortnähe vorläufig festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte aufgrund fehlender Haftgründe keinen Antrag auf einen Haftbefehl. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am Montagmittag entlassen.

Es wurden Strafanzeigen wegen einer Brandstiftung und 17 Sachbeschädigungen durch Feuer gefertigt.

Inwieweit der 25-Jährige für alle Brände des Wochenendes als Tatverdächtiger in Betracht kommt ist Gegenstand weiter Ermittlungen. Ob es einen Zusammenhang zu den Brandlegungen in jüngster Vergangenheit gibt, wird ebenfalls durch die Brandermittler überprüft.

Zeugen, die Hinweise jeglicher Art zu den Bränden oder zu Personen in Brandortnähe geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

