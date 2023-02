Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter kommen über die Terrasse

Königslutter (ots)

Königslutter, Schoderstedter Feld

06.02.2023, 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr

Die kurze Abwesenheit einer Mieterin nutzten am Montagabend unbekannte Täter, um in eine Wohnung in der Straße Schoderstedter Feld in Königslutter einzubrechen und Schmuck zu stehlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Mieterin hatte am späten Montagnachmittag ihre Wohnung in Königslutter verlassen. Als sie nach etwa eineinhalb Stunden zurückkehrte stellte sie bereits beim Aufschließen der Wohnungstür fest, dass eine Kommode offenbar durchsucht worden war. Eine nähere Betrachtung ergab, dass unbekannte Täter die Terrassentür aufgebrochen hatten und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Nachdem die fündig geworden waren, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Zeugenaussagen dürfte sich der Einbruch am Montag zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr ereignet haben. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

