Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Teilediebstahl aus Landmaschinen ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Wenzendorf - Vorfahrt missachtet

Marxen (ots)

Teilediebstahl aus Landmaschinen

Unbekannte betraten in der Nacht zu Dienstag, 10.5.2022, das umzäunte Gelände eines Landmaschinenhandels an der Hauptstraße. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 7:30 Uhr machten sich die Diebe an zahlreichen Ackerschleppern und Maishäckslern zu schaffen. Den Tätern gelang es, insgesamt 17 der teilweise noch nicht zugelassenen Fahrzeuge zu öffnen. Aus den Cockpits bauten sie die Touch-Screen-Displays für die Gerätesteuerung und aus. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 80.000 EUR.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße und des Landmaschinenhandels aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 beim Polizeikommissariat Winsen zu melden.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 10.5.2022, gegen 9 Uhr sind Diebe in einem Einfamilienhaus an der Straße Mullhörn eingebrochen. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck. Anschließend konnten die Täter unbemerkt durch eine Hintertür entkommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Wenzendorf - Vorfahrt missachtet

Auf der B3, zwischen Rade und Sprötze, kam es am Dienstag, 10.5.2022, zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Frau wollte gegen 16:55 Uhr mit ihrem Mercedes von der K 58, aus Richtung Wenzendorf kommend, nach links in die B3 einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Mannes, der mit seinem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Sprötze unterwegs war. Die Frau fuhr in den Einmündungsbereich ein. Der 57-Jährige konnte trotz Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin, ihr 85-jähriger Beifahrer sowie der 57-jährige Fahrer des Renault kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 55.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell