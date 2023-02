Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Zollstraße

06.02.2023, 14.05 Uhr

Am Montagnachmittag kam es auf der Zollstraße Ecke Sandkrugstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein 37 Jahre alter Golf-Fahrer einen mit Sonder- und Wegerechten fahrenden Rettungswagen übersah und mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Touran-Fahrer kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 23.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige Fahrer des Rettungswagens am frühen Montagnachmittag unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Zollstraße aus Hehlingen kommend in Richtung Vorsfelde. Dabei fuhr er mit eingeschaltetem Horn und Blaulicht in den Kreuzungsbereich in Höhe der Sandkrugstraße ein, da die Ampel für diese Fahrtrichtung Rot zeigte. Der von links aus Richtung Reislingen kommende Golf-Fahrer fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah der 37-Jährige den Rettungswagen, der bei Erkennen des Golf-Fahrers sofort angehalten hatte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Golf-Fahrer aus und touchierte zunächst eine Mittelinsel, bevor er mit dem aus Richtung Neuhaus kommenden und vor der Ampel wartenden Touran-Fahrer frontal zusammenstieß. Dabei wurde der Touran auf den hinter diesem stehenden Crafter eines 32-Jährigen geschoben. An dem Golf und dem Touran entstanden erhebliche Sachschäden. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Der Crafter wurde leicht beschädigt; an dem Rettungswagen ist kein Schaden entstanden.

