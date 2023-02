Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Scheune gerät in Brand - Polizei geht von technischem Defekt aus

Bahrdorf (ots)

Bahrdorf, Bahnhofstraße

07.02.2023, 19.15 Uhr

Am Dienstagabend geriet eine Scheune in der Bahnhofstraße in Bahrdorf in Brand und beschädigt diese stark. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Am frühen Dienstagabend wurde die Feuerwehr alarmiert, da es in einer Scheune in der Bahnhofstraße zu einem Brand gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde ein in der Scheune befindlicher Ofen von den Eigentümern betrieben, als es plötzlich zu einer Verpuffung kam. Durch die entstandene Stichflamme gerieten leicht entzündliche Materialien in Brand. Die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Ortswehren begangen zeitnah mit den Löscharbeiten, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Große Teile der Scheune wurden durch das Feuer sehr stark beschädigt.

Nach einer Inaugenscheinnahme des Brandortes gehen die Brandermittler des 1. Fachkommissariates der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell