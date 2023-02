Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg - Rostocker Str., Fr., 10.02.23, 16:00 Uhr - Sa., 11.02.23, 19:45 Uhr In der Rostocker Str. in Wolfsburg kam es in der Zeit zwischen Freitag, 10.02.2023, 16 Uhr - Samstag, 11.02.2023, 19:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchen unbekannte Täter die Wohnungstür aufzuhebeln, was misslang.

Wolfsburg (Hattorf) - Reitbahn, 11.02.23, 08:00 - 22:37 Uhr In der Straße Reitbahn kam es am 11.02.2023, in der Zeit von 08:00 - 22:37 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangen bislang unbekannte Täter hier über ein Carportdach und anschließendes Aufhebeln eines Fensters in das Objekt. Im Haus werden mehrere Räume betreten und durchsucht. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Wolfsburg (Ehmen) - Sandweg, 11.02.23, 20:11 - 20:20 Uhr Im Sandweg kam es am 11.02.2023, in der Zeit von 20:11 - 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangen unbekannte Täter über das Grundstück des Einfamilienhauses durch Aufhebeln der Terassentür in das Innere des Hauses. Im Haus wurden mehrere Räume betreten und durchsucht. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernimmt das Fachkommissariat 2 der Polizei Wolfsburg. Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361 - 46460 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell