POL-WOB: Diebstahl auf Baustellen - Täter stehlen Rüttelplatten

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Industriestraße 14.02.2023, 02.43 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in eine Spielothek in der Industriestraße in Helmstedt ein. In den Räumlichkeiten brachen sie Automaten auf und entwendeten Bargeld. Am Dienstag gegen 02.43 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in der Spielothek in der Industriestraße ausgelöst. Vor Ort konnten durch den alarmierten Wachdienst und eingesetzte ...

