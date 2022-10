Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf für das Wochenende 14.-16.10.2022

Weitersburg (ots)

Diebstahl aus KFZ. Unbekannte Täter schlugen am Freitagabend in der Zeit von ca. 20:00 bis 22:15 Uhr an einem parkenden PKW Ober der Heege 7 die Fensterscheibe der Beifahrerseite sein. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren eine Umhängetasche entwendet. In der Tasche befand sich u.a. Bargeld. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Die Polizei weist daraufhin, dass Wertgegenstände nie offenkundig im Fahrzeug hinterlassen werden sollten.

Bendorf. Körperverletzung. Am Samstagabend wurde der Polizei um 20:25 Uhr eine Schlägerei zwischen 10 bis 20 Personen in der Hauptstraße 107 vor einem Döner-Imbiss gemeldet. Vor Ort können die Polizeikräfte zahlreiche Personen antreffen. Die tatbeteiligten Personen hatten sich jedoch bereits entfernt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde ermittelt, dass der Auseinandersetzung eine Streitigkeit im Straßenverkehr zu Grunde lag. In der Folge attackierten zwei Tatverdächtige einen anderen Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Bendorf. Einbruchsdiebstahl. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in der Sayner Straße 55 in ein Doppelhaus ein. Die Täter stiegen mit einer Leiter im Innenhof in ein Fenster im 1. Stock ein. Das Fenster wurde aufgehebelt. Der Geschädigte musste feststellen, dass ein größerer Geldbetrag im tausender Bereich aus der Wohnung entwendet wurde. Mögliche Zeugen der Tat, oder Personen die Hinweise zu dieser geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell