POL-PDKO: Presse Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Emmelshausen (ots) - Am Freitag, den 14.10.2022 in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Emmelshausen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ausparken, einen roten Hyundai-SUV, sodass an diesem ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500EUR an der rechten Seite der ...

mehr