Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, gegen 13.37 Uhr befuhr ein 70-jähriger Autofahrer aus Apen die Ammerländer Straße in Richtung Ortsmitte. Als er bei der grünen Ampel an der Einmündung zur Langen Straße nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 33-jährigen Barßelerin, die mit ihrem Fahrrad die Lange Straße überquerte. Die Barßelerin wurde leicht verletzt.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 18. Januar 2023, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Bösel mit ihrem PKW die Schäferstraße in Richtung Garreler Straße. Als sie die Garreler Straße überqueren wollte, kollidierte sie mit einer 35-jährigen Frau aus Bösel, die mit ihrem PKW die bevorrechtige Garreler Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 35-jährigen Frau gegen den PKW eines 42-jährigen Mannes aus Bösel geschleudert, der zum Unfallzeitpunkt mit seinem PKW in der Jägerstraße stand. Die 43-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

