Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Montagnachmittag, 16. Januar 2023, gegen 17.30 Uhr, bemerkte eine 84-jährige Frau zu Hause, dass ihre Handtasche nicht mehr am Fahrradlenker ihres Rades hing. Sie hatte zuvor Einkäufe in der Innenstadt getätigt. Zuletzt hatte sie die Handtasche gegen 16.30 Uhr bei einer Drogerie in der Langen Straße dabei. Am Abend wurde die Handtasche etwas versteckt im Bereich eines Seiteneingangs zu einer Pizzeria in der Soestenstraße aufgefunden. Allerdings fehlte hier das Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

