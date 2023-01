Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Transporter-Aufbruch

Am Dienstag, 17. Januar 2023, zwischen 00 Uhr und 6.10 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen VW Transporter auf, welcher auf einem Grundstück, vor einem Wohnhaus in der Nieholter Straße stand. Entwendet wurde u.a. eine Rohrpressmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Transporter-Aufbruch

In der Zeit zwischen Montag, 16. Januar 2023, 17.00 Uhr und Dienstag, 17. Januar 2023, 7.45 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Transporter ein und entwendete mehrere Werkzeuge. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Tannenbergstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Lindern - Transporter-Aufbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Januar 2023, 17.0 Uhr und Montag, 17. Januar 2022, 9.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen VW Bulli in der Straße Herrensand ein und entwendete Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Garrel - Brand eines Pkw

Am Dienstag, 17. Januar 2023, zwischen 14.10 Uhr und 15.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw auf der Kreuzung der Garreler Straße in Brand. Das Fahrzeug wurde am Fahrzeugrand abgestellt und die Feuerwehr Garrel löschte das Feuer. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 17. Januar 2023, zwischen 12.15 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes-Benz C 220 D, welcher auf einem Parkplatz in der Cappelner Straße stand. Es entstand dabei ein Kratzer auf der Fahrerseite mit einer Länge von 135cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 9.40 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldenburg) auf der Beverner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 17. Januar 2023, um 9.20 Uhr, fuhren eine 43-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg und eine 18-jährige Autofahrerin aus Molbergen in dieser Reihenfolge auf der Resthauser Straße ortseinwärts. Die Cloppenburgerin setzte den Fahrtrichtungsanzeiger nach links und bog in die Ostlandstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 17. Januar 2023, um 9.55 Uhr, wollte eine 79-jährige Fahrradfahrerin aus Garrel aus einem verkehrsberuhigten Bereich nach links auf die Straße Roslaes Höhe abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem auf der Roslaes Höhe fahrenden, bevorrechtigten 47-jährigen Autofahrer aus Garrel. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell