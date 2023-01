Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, den 14.Januar 2023, gegen 23.00 Uhr, und Sonntag, den 15. Januar 2023, um 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines Opel Zafira entwendet. Der PKW war zur Tatzeit beim Sportzentrum geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 16. Januar 2023 kam es gegen 13.30 Uhr auf der Europastraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 10-jähriges Mädchen war auf dem Heimweg von der Schule und befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Europastraße in Richtung Kreisverkehr. Im Streckenverlauf rutschte sie mit dem Vorderreifen links die Bordsteinkante herunter, stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde im Beisein ihrer Eltern mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Saterland- Sachbeschädigung an Wohnhaus

Zwischen Montag, den 19. Dezember 2022, gegen 18.00 Uhr, und Montag, den 16. Januar 2023, um 15.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Schillerstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel OT Elisabethfehn- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In den frühen Morgenstunden des 17.Januar 2023 kam es in der Hauptstraße/Ecke Oldenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Abbiegen gegen eine dortige Fußgängerampel und beschädigte diese schwer. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. An der Ampelanlage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell