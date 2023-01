Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Scharrel - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit zwischen Montag, 16. Januar 2023, 16.00 Uhr und Dienstag, 17. Januar 2023, 11.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen eine Baustelle in der Hauptstraße in Scharrel. Dort entwendeten sie ein ca. 15 Meter langes Erdkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Bösel - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 17. Januar 2023, zwischen 7.15 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Herrensportrad der Marke Bulls Sharptail, welches verschlossen in der Fladderburger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Strücklingen-Wittensand - Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 17. Januar 2023, gegen 15.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Motorrad die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief postiv. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und an dem Motorrad falsche Kennzeichen angebracht waren. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

