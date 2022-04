POL-WAF: Warendorf. Von der Straße abgekommen

Warendorf (ots) - Ein Pedelecfahrer ist durch einen Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch (13.04.2022, 13.38 Uhr) in Telgte-Westbevern schwer verletzt worden. Der 74-jährige Pedelecfahrer aus Ostbevern war auf dem Rad- und Gehweg der Straße Lütken Heide unterwegs. An der Einmündung zu einer Gasse fuhr ein 61-jähriger Mann aus Altenberge in seinem Auto langsam ...

mehr