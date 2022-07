Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin leicht verletzt

Autofahrer flüchtet

Rhede (ots)

Am Freitag, 15.07.22, ereignete sich im Kreisverkehr Bahnhofstraße /Krechtinger Straße ein Verkehrsunfall, an dem eine 20 Jahre alte Radfahrerin aus Rhede und ein noch unbekannter Autofahrer beteiligt waren. Nach Angaben der 20-Jährigen habe sie sich in dem Kreisverkehr befunden und ihr sei die Vorfahrt von dem Fahrer eines blauen Pkws genommen worden, der von der Bahnhofstraße eingebogen sei. Sie habe einen Zusammenstoß zwar durch ein starkes Bremsmanöver verhindern können, sei aber dabei gestützt. Der Autofahrer ("ca. 20 - 30 Jahre alt, südeuropäischer Typ") sei einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

