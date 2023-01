Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Ladendiebstahl

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 20.40 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann aus dem Vorraum eines Supermarktes in der Astruper Straße eine Kiste Bier und flüchtete zu Fuß und ließ sein Fahrrad zurück. Anschließend kehrte er zurück, um sein Fahrrad zu holen. Hierfür hatte er seine Kleidung gewechselt. Eine Mitarbeiterin erkannte ihn wieder, daraufhin floh er ohne Fahrrad. Der Mann war ca. 165cm groß, hatte braune Haare und eine kräftige Statur. Sein Alter wurde auf Mitte 20 geschätzt. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Bei der Rückkehr trug er dann eine weiße Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Einbruch in einen Baumarkt

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Januar 2023, 23.20 Uhr, und Montag, 16. Januar 2023, 4.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen den Bauzaun des Lagerbereichs eines Baumarktes in der Lindenstraße. Dort brachen sie in Container ein und entwendeten mehrere Gasflaschen und zwei Alukisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Transporter-Aufbruch

Am Montag, 16. Januar 2023, zwischen 22.20 Uhr und 22.25 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Personen einen Firmentransporter auf und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Ostring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Montag, 16. Januar 2023, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, bewarf eine bislang unbekannte Person die Haustür eines Hauses in der Küsterstraße mit Eiern. Anschließend begab sich die Person auf die Terrasse und warf auch hier Eier gegen eine Wand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Januar 2023, 11.26 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Steinfeld mit einem Pkw die Lohner Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Langweger Straße. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, dass der Autofahrer, welcher hinter ihm fuhr, womöglich einen Leitpfosten und ein Straßenschild touchiert haben könnte und nun auf dem Radweg stehen würde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass zwar keine Beschädigungen festzustellen waren, der 54-jährige Fahrer jedoch unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 17. Januar 2023, um 6.55 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Diepholz auf der Deichstraße und bog nach rechts in die Vogtstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Lohne, welche den Radweg der Vogtstraße in Richtung Neuer Markt befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Dadurch wurde sie leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 7.45 Uhr, wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Damme vom Grünen Weg nach links in die Straße Am Tiefen Grund abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, welcher von vorne kam. Das Kind wurde leicht verletzt und ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 8.40 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin eines Ford S-Max auf der Steinfelder Straße in Richtung Stadtmitte. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem Auto in entgegengesetzter Richtung und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 17. Januar 2023, gegen 12.53 Uhr, fuhr ein alleinbeteiligter 31-jähriger Sattelschlepperfahrer mit Tankanhänger (Gülle)aus Bakum auf der Bruchweidenstraße und kam im Überholvorgang auf der aufgeweichten Berme nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegend im Graben zum Stehen. Er hatte zuvor einen langsam fahrenden Traktor mit beladenem Tieflader überholen wollen. Bei dem Unfall hatte er zwei Bäume überfahren und touchierte einen größeren dritten Baum. An der Unfallstelle lief Diesel aus. Die Feuerwehr Goldenstedt war im Einsatz und die untere Wasserbehörde war ebenfalls vor Ort. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Gülle konnte durch das Unternehmen selbst aus dem Tank abgepumpt werden. Für die Bergung des Fahrzeugs war ein Kran erforderlich, zudem musste ein Baum durch die Straßenmeisterei entfernt werden. Die Sattelzugmaschine mit Tankanhänger wurde mit einem Tieflader abgeschleppt. Wegen des ausgetretenen Diesels wurde der Graben ausgekoffert.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 17. Januar 2023, 14.30 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrer aus Damme auf dem rechtsseitigen Weg der Reselager Straße und wollte nach rechts auf die Vördener Straße abbiegen. Die Sicht nach rechts auf die Vördener Straße ist durch eine hohe Hecke eingeschränkt. Auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg befuhr ein Jugendlicher aus Dammer mit seinem Pedelec die Vördener Straße auf der linken Straßenseite in Fahrtrichtung Westring/Südring. Beim Abbiegen missachtete der Fahrradfahrer aus Damme die Vorfahrt des von rechts kommenden Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beteiligten wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. Januar 2023, 15.07 Uhr befuhren ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Anhänger sowie ein 60-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seiner Sattelzugmaschine in dieser Reihenfolge die B 69, Oldenburger Straße, in Fahrtrichtung Langförden. An einer Kreuzung wechselte der unbekannte Lkw-Fahrer zunächst auf die linke Abbiegespur. Im Anschluss fuhr er plötzlich und ohne Ankündigung zurück auf die rechte Spur. Der 60-jährige Fahrzeugführer musste daraufhin ausweichen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Lkw voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 17. Januar 2023, 18.00 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Vechta die Lange Straße. Als sie nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer 45-jährigen Fußgängerin, die von links kommend die Straße kreuzte. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

