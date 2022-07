Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Flächenbrände

Mendig (ots)

Am heutigen heißen Dienstagnachmittag gegen 17:43 Uhr kam es zu zwei Flächenbränden in Mendig. Beide befanden sich an der K 53 gelegen, der erste angrenzend an die Brauerstraße, der zweite auf der anderen Seite der BAB 61 in Richtung Nickenich. Die Feuerwehr Mendig hatte beide Brandstellen schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Durch die Rauchentwicklung musste die BAB 61 kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden.

Bei den aktuellen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit wird nochmals auf die äußerst hohe Brandgefahr hingewiesen.

