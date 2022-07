Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich des Truck-Grand-Prix 2022

Nürburgring (ots)

Der diesjährige Truck Grand-Prix am Nürburgring verlief gesamt ohne besondere Vorkommnisse und Zwischenfälle. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung reisten die ersten Motorsport- und Truck-Fans zum Nürburgring an. Sowohl die Anreise als auch die Abreise am Sonntag nach Veranstaltungsende verliefen sehr gut und koordiniert. Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Überwiegend musste sich die Polizei um einige wenige Straftaten kümmern, wie einfache Körperverletzungen, Beleidigungen und Diebstahl aus Zelt. Weiterhin wurden sechs Verkehrsunfälle zumeist mit Sachschäden aufgenommen. Bei einem Vorfahrtsunfall am 16.07.2022, gegen 07.50 Uhr, auf der B 258 am "Potsdamer Platz" wurde jedoch eine Person leicht verletzt. Im Rahmen einer mehrstündigen Radarkontrolle am 17.07.2022 auf der B 412 in Höhe der Ortschaft Hohenleimbach wurden 123 Fahrzeugführer mit zu hohen Geschwindigkeiten bei angeordneten 70 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell