Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit E-Bike - Zeugenaufruf

Meuspath, Antoniusweg (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger E-Bike Fahrer den Fahrradweg (Antoniusweg) zwischen den Ortschaften Nürburg und Meuspath. Hierbei kam er aus bislang ungeklärte Ursache zu Fall und erlitt u.a. Verletzungen am Kopf. Der Fahrer trug keinen Fahrradhelm. Der Fahrradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Angaben zum dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Adenau appelliert diesbezüglich an alle Fahrradfahrer: Auch wenn es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt. Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie immer einen Fahrradhelm. Dieser kann vor schwerwiegenden Verletzungen schützen und gar Leben retten.

