POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz vor Arztpraxis

Einbeck (ots) - Dassel, Nonnensteg; 29.06.2022; 11:40h DASSEL ( Fi ) - Der 58-jährige Fahrzeugführer befährt mit seinem Klein-Lkw die Straße Nonnensteg in Dassel aus Rtg. Erholungsheimstr. kommend in Rtg. Berghöfe. In Höhe der Fa. Gattermann kommt er, aus noch zu ermittelnden Gründen, nach rechts von Fahrbahn ab und streift eine dortige Laterne. An der Laterne und dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

