Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Einbeck (ots)

Dassel; Kleine Straße; 29.06.2022; 10:25h

DASSEL ( Fi )-

Die 67 - Fahrzeugführerin aus Dassel befuhr mit ihrem Fahrrad die kleine Straße in Fahrtrichtung August-Düker-Straße. Beim Vorbeifahren an einem in selbe Fahrtrichtung gehenden Passanten mit seinem Hund, erschrak die Fahrradfahrerin sich durch das Zulaufen des Hundes, so dass sie versuchte auszuweichen und gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten PKW auffuhr. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell