Polizei Dortmund

POL-DO: Laube an der Germaniastraße abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0769 Nach dem Brand einer Gartenlaube nahe der Germaniastraße am Dienstagabend (20. Juli) sucht die Polizei noch Zeugen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Brand gegen 22 Uhr bemerkt. Betroffen war eine Laube nördlich eines Fußweges, der zwischen der Germaniastraße und dem Bahnhof Germania entlang der S-Bahn-Linie läuft. Sie brannte fast vollständig aus. Erste Ermittlungen haben den Verdacht einer Brandstiftung ergeben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

