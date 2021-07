Polizei Dortmund

POL-DO: Sattelzug abgebrannt: A45 bei Schwerte über Stunden gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0764 Mehr als 20 Kilometer staute sich am Dienstag (20.7.2021) auf der Autobahn 45 bei Schwerte-Ergste der Verkehr nach dem Brand eines Lkw. Für die Lösch- und Räumarbeiten sperrte die Polizei die A45 in Richtung Frankfurt und in Richtung Dortmund vollständig. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. Um 15.44 Uhr kam es im Motorraum eines Sattelzugs aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand. Der 46-jährige Fahrer lenkte den Lkw auf der A45 in Richtung Frankfurt auf den Seitenstreifen. Der Brand dehnte sich schnell bis auf den mit neuen Reifen und Propangasflaschen beladenen Auflieger aus. Verletzt wurde niemand. Für die aufwändigen Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die A45 vollständig sperren. In Richtung Dortmund staute sich der Verkehr auf 13 Kilometern, in Richtung Frankfurt auf neun Kilometer. In diesem Stau kam es zu einem medizinischen Notfall. Die für den Brand eingesetzte Feuerwehr konnte schnell reagieren und den Patienten versorgen. Vorübergehend konnte der Verkehr wieder fließen, musste für die die Bergungs- und Aufräumarbeiten jedoch wieder angehalten werden. Diese Arbeiten dauerten bis 00:06 Uhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

