Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer - Zeugenaufruf

Quiddelbach, B 257 (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 30-jähiger Kradfahrer aus dem Kreis Viersen, mit seinem Motorrad die B 257 von Quiddelbach kommend in Fahrtrichtung Müllenbach. Nach Stand der bisherigen polizeilichen Ermittlungen, kam der Kradfahrer mit seinem Motorrad, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Der Kradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

