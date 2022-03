Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl geklärt

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag kam es am Nachmittag in der Ziolkowskistraße zu einem Fahrraddiebstahl. Ein zunächst Unbekannter entwendete das Fahrrad der Marke Diamant im Wert von ca. 600 Euro aus einer Garage. Noch bevor die Geschädigte bei der Polizei eine Anzeige erstattete, meldete sich ein Mitarbeiter eines Fahrradgeschäfts am Bahndamm. Eine ihm bekannte Person versuche ein Fahrrad zu verkaufen, wobei dem aufmerksamen Mitarbeiter auffiel, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. In der Folge flüchtete der Täter, ließ sein Beutegut aus dem vorherigen Diebstahl jedoch zurück. Nachdem die rechtmäßige Eigentümerin des Zweirads ihre Anzeige erstattet hatte, konnte der Zusammenhang schnell hergestellt und ihr das Fahrrad zurückgegeben werden. Die PI Arnstadt-Ilmenau konnte den Tatverdächtigen ermitteln, gegen einen 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (db)

