Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich L3004/Marienstraße nahe der Anschlussstelle Ilmenau-West der A71 zwischen Ilmenau und Martinroda zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger kollidierte mit seinem Volvo im Kreuzungsbereich mit einem Seat eines 30-Jährigen. Der 25-Jährige sowie eine 26-Jährige verletzten sich bei dem Unfall, sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 25.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (db)

