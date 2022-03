Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Ilmenau (ots)

Die PI Arnstadt-Ilmenau sucht gegenwärtig den oder die rechtmäßigen Eigentümer verschiedener Gegenstände. Am 21.01.2022 hielt sich eine Unbekannte männliche Person gegen 05.50 Uhr im Bereich eines Friseursalons in der Weimarer Straße auf. Er zog dabei eine Schlitten mit den abgebildeten Gegenständen hinter sich her, welchen er dort zurücklies. Es könnte sich dabei um Diebesgut handeln. Der bzw. die Besitzer werden bei Wiedererkennung gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0017663/2022 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. Für eine zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. Zusätzlich werden Hinweise zu der beschriebenen Person gesucht. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell