Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei stoppte gestern, gegen 20.00 Uhr den Fahrer eines Mitsubishi in der Stedtfelder Straße. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle bestätigte die Vermutung, er zeigte einen Wert von ca. 0,9 Promille Atemalkohol an. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen einen 50 Jahre alten Fahrer eines Renault wurde hingegen ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde mit seinem Fahrzeug gegen 01.30 Uhr in der Wiesenstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte die Blutentnahme und die Fahrt war an dieser Stelle beendet. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell