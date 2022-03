Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Quad-Diebstahl

Gotha (ots)

Ein Unbekannter entwendete zwischen dem 13.03.2022, gegen 15.00 Uhr und dem 14.03.2022, gegen 13.30 Uhr ein Quad in der Von-Zach-Straße. Das Fahrzeug der Marke Yamaha stand in einer Garage am Tatort, wobei sich der Täter gewaltsam Zugang verschaffte. Darüber hinaus entwendete der Täter einen Kompressor sowie Werkzeug. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Es wird im besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des Beuteguts haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0060409/2022) zu melden. (db)

