Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raubüberfall

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend kam es um 21.40 Uhr in der Cosmarstraße nahe der Einmündung zur Kreuzstraße zu einem Raubdelikt. Der 16 Jahre alte Geschädigte war fußläufig in Richtung Waltershäuser Straße unterwegs, als sich von hinten zwei Personen annäherten und ihn gewaltsam auf ein dortiges Firmengelände brachten. Anschließend wurde sein Rucksack samt Inhalt unter Androhung von Gewalt entwendet. Im Inneren befanden sich u.a. elektronische Geräte, der Beuteschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Geschädigte blieb unverletzt. Er beschrieb die Personen wie folgt: ca. 18-19 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß, schlank, europäischer Phänotyp, komplett schwarz gekleidet. Einer der Täter soll einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht dringen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0060663/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell