Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Julius-Maggi-Straße, Wolfsberger Straße

Zwei Blutproben wegen des Verdachts Fahren unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen, hielt die Polizei in der Nacht vom 07.03.2022 auf den 08.03.2022 einen 35-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen auf der Julius-Maggi-Straße in Lüdinghausen und einen 21-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen auf der Wolfsberger Straße in Lüdinghausen an und kontrollierten sie.

Bei beiden Fahrern ergab sich der Verdacht eines möglichen Drogenkonsums. Während der 35-Jährige mit einem freiwilligen Drogenvortest einverstanden war, dessen Ergebnis den Verdacht bestätigte, verweigerte der 21-Jährige jegliche Vortests.

Beiden Autofahrern wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

