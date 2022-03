LPI-GTH: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Ilmenau (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich L3004/Marienstraße nahe der Anschlussstelle Ilmenau-West der A71 zwischen Ilmenau und Martinroda zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger kollidierte mit seinem Volvo im Kreuzungsbereich mit einem Seat eines 30-Jährigen. Der 25-Jährige sowie eine 26-Jährige verletzten sich bei dem Unfall, sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in ...

