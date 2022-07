POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Brand im Wohnhaus

Meuspath, Antoniusweg (ots) - Am Samstag, 16.07.2022, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger E-Bike Fahrer den Fahrradweg (Antoniusweg) zwischen den Ortschaften Nürburg und Meuspath. Hierbei kam er aus bislang ungeklärte Ursache zu Fall und erlitt u.a. Verletzungen am Kopf. Der Fahrer trug keinen Fahrradhelm. Der Fahrradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Angaben zum dem ...

