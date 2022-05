Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Einbrüche auf der Neukirchener Straße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagvormittag (30. Mai 2022) wurde auf der Neukirchener Straße in zwei Wohnungen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter durchwühlten beide Wohnungen und stahlen Bargeld, eine Handtasche und Schmuck. Nachbarn hatten im Treppenhaus drei unbekannte Männer beobachtet. Sie waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatten dunkle Haare und einen dunkleren Hautton. Zwei von ihnen waren dunkel gekleidet, einer trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Muster. Sie haben gegen 10:45 Uhr das Haus verlassen. Wer hat sie auf der Neukirchener Straße oder im Umkreis gesehen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei Krefeld berät kostenlos zum Einbruchschutz und stellt auf ihrer Website Informationen zum Thema bereit: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-3 (185)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell