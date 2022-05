Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Autoaufbrecher festgenommen

Krefeld (ots)

Auf der Goethestraße hat ein Mann die Scheiben von drei Autos eingeschlagen und das Innere der Fahrzeuge durchsucht. In der Nacht auf Dienstag (31. Mai 2022) war er von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er zwischen geparkten Pkw umherging und mit einer Taschenlampe in sie hineinleuchtete. Sie riefen die Polizei. Die Beamten konnten den 36-Jährigen kurz darauf in der Nähe aufgreifen und festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (184)

