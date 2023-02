Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Täter erbeuten Schmuck Besteck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Ehmen, Sonnenwinkel

13.02.2023, 12.00 Uhr - 16.02.2023, 22.30 Uhr

Wolfsburg, OT Ehmen, Beersträuchen

16.02.2023, 18.00 Uhr - 19.10 Uhr

Wolfsburg, OT Ehmen, Beersträuchen

13.02.2023, 18.55 Uhr

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Hopfenkamp

16.02.2023, 17.30 Uhr - 23.00 Uhr

Die Polizei verzeichnete am Donnerstag insgesamt vier Einbrüche in Wohnhäuser, wobei sich drei in der Ortschaft Ehmen und einer in Heiligendorf ereigneten.

Tat 1:

In der Straße Sonnenwinkel nutzten Unbekannte die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer aus, um in deren Domizil einzubrechen. Ein Verwandter, der sich in der Abwesenheit um das Haus kümmerte, hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Beamten nahmen den Einbruch auf und rekonstruierten, dass die Unbekannten zwischen Montagmitttag 12.00 Uhr und Donnerstagabend 22.30 Uhr auf das Grundstück gelangt waren. Hier zerstörten sie die Glasfüllung eines Fensters und gelangten durch dieses ins Innere des Hauses.

Nachdem sie verschiedene Räume betreten und das darin befindliche Mobiliar durchsucht hatten flüchteten sie unerkannt. Was sie genau erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Tat 2:

Schmuck und Bargeld hingegen erbeuteten unbekannte Täter in der Straße Beersträuchen. Hier begaben sich die Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr auf das tatbetroffene Grundstück. Sie öffneten gewaltsam eine Kellertür und gelangten so ins Innere des Hauses. Anschließend betraten und durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume nach sich lohnender Beute.

Dabei fielen ihnen Schmuck und Bargeld in noch zu ermittelndem Wert in die Hände.

Auf ihrer anschließenden Flucht in ein angrenzendes Waldgebiet entledigten sie sich einiger Beutestücke, welche durch die alarmierte Polizei entdeckt wurden.

Tat 3:

Gegen 18.55 Uhr wurden durch einen Anwohner der Straße Beersträuchen mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie die Gartenpforte eines weiteren Wohnhauses in der Straße gewaltsam öffneten.

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten in Richtung der Straße Sohlsträuchen, nachdem sie sich erkannt sahen.

Tat 4:

Der vierte Einbruch ereignete sich am Donnerstagabend zwischen 17.30 Uhr und 23.00 Uhr in Heiligendorf. Hier nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in deren Wohnhaus in der Straße Hopfenkamp einzubrechen.

Dabei öffneten die Täter gewaltsam ein rückwärtiges Fenster des Wohnhauses, gelangten ins Innere und durchsuchten auch hier die Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie hierbei Besteck und Kleidungsstücke in noch festzustellendem Wert.

Auch hier dauert eine genaue Schadensermittlung noch an.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang in allen Fällen nicht ausschließen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise zu allen geschilderten Fällen nimmt die Polizeiwache in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

