POL-SE: Kaltenkirchen - Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - In Moorrege und Quickborn ist es in den letzten Nächten zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Gastronomiebetriebe gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Moorrege - In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.08.2022) drangen Unbekannte zwischen 22:00 und 11:00 Uhr gewaltsam in einen Pizza-Lieferdienst in der Wedeler Chaussee ein und entwendeten Bargeld. Quickborn - In der Ellerauer Straße in ...

mehr