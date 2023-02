POL-HS: Diebstahl eines PKW

Erkelenz (ots) - In der Straße Im Pangel drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein im Umbau befindliches Haus ein. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag (21. Februar), 11 Uhr, und Mittwoch (22. Februar), 13 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Am Mittwochmorgen (22. Februar) beobachtete ein Zeuge, wie zwei dunkel gekleidete und zirka 15 bis 20 Jahre alte ...

