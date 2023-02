POL-HAM: Navigationsgerät aus Auto gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er versuchte mit einer fremden Kreditkarte Ware an einer Tankstelle in der Alleestraße zu kaufen, flüchtete ein unbekannter Mann am Sonntag, 12. Februar, gegen 4.15 Uhr, in unbekannte Richtung. Einer Mitarbeiterin der Tankstelle fiel auf, dass die Kreditkarte gesperrt war und auf dieser zudem der Name einer weiblichen Person geschrieben ...

mehr