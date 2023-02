Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zahlreiche Getränke aus Lager gestohlen

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 9. Februar, 21 Uhr und Freitagmorgen, 10. Februar, 6 Uhr, zahlreiche Getränke aus einem Lager eines Supermarktes an der Kamener Straße gestohlen.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Tor und gelangten so in das Lager. Anschließend flüchteten sie mit mehreren Energy-Getränkedosen und Bierkästen in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell