Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Hamm-Pelkum (ots)

Am Samstag, 11. Februar, kam es auf der Kamener Straße, in Höhe der Esso-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 17.25 Uhr befuhr eine 40-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Pkw die Kamener Straße in Fahrtrichtung Nordosten, als ein 21-Jähriger mit seinem BMW vom Tankstellengelände auf die Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die 40-jährige Fahrzeugführerin und zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.(mw)

