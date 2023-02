Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand

Hamm-Mitte (ots)

Feuerwehr und Polizei eilten am Freitag, gegen 16.10 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Goethestraße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. In der betroffenen Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Brandentstehung in der Küche zu suchen. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Zum Sachschaden können noch keine Angaben getroffen werden. Zur Einsatzzeit kam es auf der Goethestraße zu Verkehrsstörungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (ag)

