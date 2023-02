Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter flüchtet nach gescheitertem Einkauf mit fremder Kreditkarte

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er versuchte mit einer fremden Kreditkarte Ware an einer Tankstelle in der Alleestraße zu kaufen, flüchtete ein unbekannter Mann am Sonntag, 12. Februar, gegen 4.15 Uhr, in unbekannte Richtung.

Einer Mitarbeiterin der Tankstelle fiel auf, dass die Kreditkarte gesperrt war und auf dieser zudem der Name einer weiblichen Person geschrieben stand. Nachdem sie die Karte einbehielt und die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte.

Der Flüchtige ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, hat eine dünne Statur, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit war einer mit einer olivfarbenen Jacke mit Kapuze bekleidet. Insgesamt soll sein Erscheinungsbild ungepflegt gewirkt haben.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell